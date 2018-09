Helmanis: Ainars hat einen Sinn für Humor

Uvis Helmanis, der "lettische Bär", spielte von 2002 bis 2006 in Bamberg und gewann 2005 die erste deutsche Meisterschaft mit GHP Bamberg. Der inzwischen 46-Jährige lief lange Jahre mit Bagatskis im Nationalteam auf. Er sagte zum neuen Brose-Coach: "Ainars ist einer der besten Trainer in Lettland, deshalb war er auch so lange Nationaltrainer. Er hatte die Chance, die besten Spieler Lettlands in ein Team zu holen und belegte Platz 5 bei der letzten EM. Als Spieler waren wir zusammen viele Jahre im Nationalteam. Er war ein offensiv denkender Spieler mit einem sehr guten Wurf. Er mochte es nicht, auf dem Feld zu stehen und den Ball nicht zu haben. Das Wichtigste im Basketball ist es zu punkten, darin war er perfekt, manchmal auch egoistisch. Ich glaube, wenn man ihn nachts aufweckt, kann er zehn Dreier in Serie mit geschlossenen Augen treffen. Ainars liebt es zu reden, nicht nur mit den Schiedsrichtern, sondern auch mit den Leuten außerhalb des Feldes. Als Spieler wie als Coach kennt er die Grenze, wie weit er gehen kann, sehr gut. Und er hat einen sehr feinen Sinn für Humor. Ich wünsche ihm viel Glück in Bamberg. Ich habe es auch geliebt für Freak City zu spielen."

Porzingis: Toller Kommunikator

Kristaps Porzingis, der lettische Superstar des NBA-Clubs New York Knicks, sagte im Basketball-Magazin BIG über Bagatskis: "Er ist ein großartiger Coach. Als ehemaliger Profi kennt er Basketball so gut. Zu seinen Attributen gehört, dass er keine Angst hat, dir als Spieler zu sagen, was er erwartet. Und dabei ist er großartig. Ein toller Kommunikator, der ein Team führen kann und der auf Details achtet. Bamberg bekommt einen starken neuen Coach." us