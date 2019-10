Glück im Unglück hatte ein Radler am späten Mittwochnachmittag. Der 18-Jährige befuhr die Theodor-Heuss-Straße und bog nach links in die Kleiststraße ein, missachtete aber die Vorfahrt einer Pkw-Fahrerin, die in Richtung Kantstraße fuhr. Bei dem Zusammenstoß

stürzte der Radfahrer auf die Fahrbahn, zog sich dank seines Fahrradhelms jedoch nur geringe Verletzungen zu.