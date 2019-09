Hellinger Kinder ließen Luftballons steigen

Beim Backofenfest des Obst- und Gartenbauvereins Hellingen stand der Kinderwettbewerb im Mittelpunkt. Waren es in den vergangenen Jahren Wettbewerbe, bei denen es um Produkte aus dem eigenen Garten ging, zum Beispiel darum, wer die schwerste rote Rübe oder den größten Krautkopf vorzeigen kann, hatte sich Vorsitzende Barbara Jakob in diesem Jahr einen Ballonflugwettbewerb ausgedacht: Wessen Luftballon legt die weiteste Strecke zurück? So ließen diesmal die Kinder auf Kommando blaue Ballons, an die eine Karte angehängt war, in den blauen Himmel über Hellingen aufsteigen. In der Hoffnung, dass der eine oder andere gefunden und zurückgeschickt wird, um dann auch einen Preis dafür zu bekommen. Foto: Gerold Snater