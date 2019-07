Die Nassachangler in Hellingen waren der letzte Verein in der Stadt Königsberg, der nach Römershofen, Altershausen, Junkersdorf und Königsberg zu seinem Anglerfest am Feuerwehrgerätehaus eingeladen hatte. Viele Besucher waren gekommen, um die Fischspezialitäten wie gegrillte Makrelen und geräucherte Forellen zu genießen. Dafür nahmen die Gäste auch lange Schlangen vor den Ausgabestellen in Kauf. sn