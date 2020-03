Hellingen blickt auf 1200 Jahre Geschichte

Der Königsberger Stadtteil bereitet sich seit Jahren intensiv auf sein 1200-jähriges Bestehen im Jahr 2024 mit vielen Aktionen vor. So wurden das Leben und Wirken des in Hellingen geborenen und dort auch begrabenen Heimatdichters Edmund Stubenrauch in Vorträgen und einer Ausstellung schon näher beleuchtet. Der einstige Feuerlöschweiher wurde mit viel Eigenarbeit zu einem im Sommer inzwischen stark frequentierten Schwimmbad umgewandelt, und der Spielplatz wurde auf Vordermann gebracht. Doch damit nicht genug. Es wurde in vielen Fotoalben und Urkundensammlungen nach Bildern beziehungsweise alten Unterlagen gesucht und diese gesichtet und zusammengetragen. Eine große Auswahl davon wurde anschließend teilweise vergrößert und beschriftet, um sie besser anschauen zu können. Dies geschah mit Unterstützung des "Arbeitskreises Heimat und Geschichte von Königsberg und den Ortsteilen", der seinen Sitz in Königsberg im Haus der Geschichte in der Marienstraße hat. Dort werden die vielen Exponate ausgestellt. Michael Burkard, der Leiter des Arbeitskreises, freute sich sehr darüber, dass dort nun ein interessanter Einblick in die Geschichte des alten Dörfchens Hellingen gewährt werden kann. Tatkräftig unterstützt wurde er bei der Vorbereitung von Charly Buld, der als Hellinger federführend mit dieser Ausstellung über Hellingen betraut ist. Buld bedankte sich bei allen Hellinger Bürgern, den Familien Kettler, Hauck, Jones, Koch, Kritzner, Eller, Jakob und bei Professor Hans-Dieter Spengler für die Bereitstellung von Ausstellungsstücken. Heinz Schneider aus Bobingen, gebürtiger Hellinger, stellt dazu seine von ihm selbst gemalten Aquarellbilder von Hellingen aus.

Die Anfänge von Hellingen gehen auf das Jahr 824 zurück. Damals wurde Hellingen zum ersten Mal urkundlich erwähnt.

Die Ausstellung im Haus der Geschichte in Königsberg ist am Sonntag, 22. März, und am Ostersonntag, 12. April, jeweils von 13 bis 17 Uhr geöffnet. Der "Arbeitskreis Heimat und Geschichte von Königsberg und den Ortsteilen" ist auch zu Sonderöffnungen bereit. Dazu kann man sich unter der Telefonnummer 09525/1063 anmelden. sn