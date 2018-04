Hellerstraße ist ab Montag für drei Wochen "dicht"

Ab kommenden Montag, 9. April, verlegen die Stadtwerke Bamberg in der Hellerstraße eine Fernwärmeleitung. Die Hellerstraße muss deshalb zwischen Langer Straße und der Bauzufahrt Quartier an den Stadtmauern rund drei Wochen lang für den Verkehr gesperrt werden, teilt die Stadt Bamberg mit. Die Zufahrt in die Keßlerstraße kann in dieser Zeit nur über die Franz-Ludwig-Straße erfolgen, heißt es in einer Pressemitteilung.



Pflasterer in der Keßlerstraße

Der erste Teil der Pflasterarbeiten in der Keßlerstraße ist bereits beendet. Nach der Aushärtezeit des Pflasters werden die Arbeiten voraussichtlich in der Kalenderwoche 17 fortgesetzt. Dann wird das Pflaster vor den Hausnummern 13 und 15 wiederhergestellt. red