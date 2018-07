"Helle Aufregung im Bienenstock" von Prölsdorf

Bei strahlendem Sonnenschein feierte der Kindergarten Prölsdorf sein Sommerfest. Zu Beginn gab es einen Gottesdienst unter der Leitung von Diakon Erich Müller mit der Botschaft "Gottes Liebe ist wie die Sonne". Am Nachmittag wurde es dann aufregend. Ein Summen und Brummen erfüllte den Pfarrhof, denn viele kleine fleißige Bienchen spielten und tanzten zum Musical "Helle Aufregung im Bienenstock". Hier konnten die Zuschauer miterleben, wie die Flugbienen Honig sammeln und wie wichtig der Imker ist. Ein Blick in den Stock zeigte, was hier alles passiert, bis die Bienenkönigin schlüpft. Im Anschluss an die Vorführung gab es für die Gäste eine Tombola mit tollen Preisen. Bei den Kindern waren die Glitzertattoos sehr beliebt und auch beim Bilderbuchkino hatten alle ihren Spaß. Eltern und Kindergartenverein waren für die Bewirtung der Gäste mit vielerlei Gaumenfreuden zuständig. Foto: Kindergarten Sankt Sebastian Prölsdorf