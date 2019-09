Zu einem internistischen Einsatz landete am Donnerstagabend der ADAC-Rettungshubschrauber Christoph 20 auf einem Feld zwischen dem Gewerbegebiet Schlemmerwiesen und der Ortschaft Pödeldorf. Er war in Bayreuth gestartet und brachte einen Arzt mit. Nach der Erstbehandlung wurde ein Patient von einem Sanitätsfahrzeug in das Klinikum Bamberg gebracht. JB