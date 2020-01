Helga und Manfred Weber freuen sich über 60 gemeinsame Jahre

"Dem Partner gegenüber Verständnis aufbringen" - das bezeichnen Helga und Manfred Weber als Leitfaden für ein langes Eheglück. Am Donnerstag feierte das Ehepaar in Wülflingen die diamantene Hochzeit. Zum Ehejubiläum gratulierten Landrat Wilhelm Schneider und Bürgermeister Günther Werner.

Zufrieden blickt das Ehepaar Weber auf die sechs Jahrzehnte. In Berchtesgaden, der Heimat der Jubilarin, lernten sie sich kennen. Dort versah Manfred Weber, der Fred genannt wird, als Zeitsoldat für vier Jahre seinen Dienst bei der Bundeswehr. Nicht nur für das Soldatenleben, sondern auch für Motorräder und Autos ließ sich der junge Mann begeistern. So war er in seinem Ford 12m in Berchtesgaden unterwegs und warf den einen oder anderen Blick auf hübsche Mädchen. Dabei ist ihm seine spätere Frau Helga, die mit ihrer Freundin in der Stadt unterwegs war, aufgefallen. Bei Treffen im Kreise der Kameraden und der jungen "Dirndln" bahnte sich eine Liebe fürs Leben an, die mit der Hochzeit Ende Januar 1960 in Berchtesgaden ihre Krönung fand.

Fred Weber ist in Nürnberg geboren, kam aber schon als Kleinkind nach der Ausbombung nach Haßfurt. Nach dem Ausscheiden aus der Bundeswehr, wo er als Gebirgsjäger auch in Mittenwald stationiert war, profitierte er in seinem späteren Berufsleben von den zahlreichen Weiterbildungsmaßnahmen. Vielen ehemaligen Fahranfängern dürfte er als Fahrlehrer bestens in Erinnerung geblieben sein. Seit 60 Jahren übt er diesen Beruf aus, zunächst bei der Fahrschule Tschiggfrey in Haßfurt, später als Selbstständiger. Nach der Übernahme durch seinen Sohn Christian hilft der 81-Jährige heute noch in der Fahrschule Weber aus. "Ich war an manchen Tagen von sieben Uhr in der Früh bis spätabends unterwegs", erzählt der Jubilar.

Ende der 1960er Jahre hat sich das Ehepaar Weber in Wülflingen ein eigenes Heim gebaut. Hier machten zwei Buben das Familienglück perfekt. Mittlerweile zeigen sich die Webers stolz auf ihre vier Enkelkinder.

Helga Weber hatte in Berchtesgaden als Schuhverkäuferin gearbeitet. Nach der Hochzeit und dem Umzug nach Franken widmete sich die heute 78-jährige Jubilarin ihrer Familie.

Beide Eheleute sind viel in der Natur unterwegs, sei es zu Fuß oder per Fahrrad. Eine Radtour nach Vierzehnheiligen ist für Fred Weber keine besondere Leistung - "ganz ohne elektrischen Antrieb", erzählt er. cr