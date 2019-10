Die Hamburger Kabarettistin Helga Siebert zieht es einmal mehr in ihre zweite Heimat Bad Staffelstein. Sie präsentiert am Donnerstag im Stadtcafé ihr neues Programm "Am Stück" mit frühen Gedichten, späten Versen und viel Ungereimtem am laufenden Band. Es ist ihr wohl persönlichstes Programm.

Los geht es um 20 Uhr mit sportlicher Satire, gefolgt von Liebesgedichten rund um Mensch, Tier und Handy und Absurditäten, gesammelt in 30 Jahren. Alles - wie gewohnt - mit hanseatischem Unterton. red