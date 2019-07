Helga Schmitt hat den "grünen Daumen"

Groß war die Zahl der Gratulanten, die Helga Schmitt zum 85. Geburtstag beglückwünschten. Neben Tochter Irene mit ihrem Mann Hartwig Ehrsam gratulierten auch die Enkel Nicole, Markus, Michael und Alexander ihrer Oma. Ihr besonderer Stolz sind die Urenkel Jonas und Marie. Die Glückwünsche der Großgemeinde Stockheim überbrachte Bürgermeister Rainer Detsch.

Helga Schmitt, eine geborene Wicklein, hat ihr ganzes Leben in Burggrub verbracht. In jungen Jahren arbeitete sie in der Porzellanfabrik Eversberg in Burggrub. Vor allem war sie eine Stütze ihres Mannes Herbert im Maler- und Putzergeschäft.

Helga Schmitt ist in Burggrub bestens bekannt, führte sie doch jahrzehntelang ein Einzelhandelsgeschäft, das dann ihre Tochter Irene übernahm.

Gurken und Bohnen

Trotz ihres fortgeschrittenen Alters ist ihr attraktiver Garten vor dem Wohnhaus in einem sehr guten Zustand. Leidenschaftlich hegt und pflegt sie allerlei Gemüsesorten. Die Ausbeute an Gurken und Bohnen ist groß. Schließlich staunten die vielen Besucher über ihren "grünen Daumen". Mittlerweile hat Helga Schmitt in dieser Saison schon zwanzig Gläser Gurken eingeweckt. Mit einem ganz persönlichen Geburtstagsständchen erfreute ihr Ehemann Herbert gekonnt die Jubilarin. gf