Helga Schmidt feierte 85.

Zahlreiche Gäste aus Familie, Nachbarschaft, Freundes- und Bekanntenkreis fanden ihren Weg zu Helga Schmidt, um diese zu ihrem 85. Geburtstag zu beglückwünschen.

Neben einer Delegation der BRK-Bereitschaft Küps und der Frauenunion Küps ließ es sich auch Erster Bürgermeister Bernd Rebhan (CSU) nicht nehmen, der Tüschnitzerin zu gratulieren, zudem überreichte er ihr im Namen des Marktes Küps ein Geschenk.

In Pommern geboren, kam Helga Schmidt durch die Kriegswirren in den Frankenwald. Aus der Familiengründung mit ihrem mittlerweile leider verstorbenen Ehemann Hans gingen zwei Kinder und ein Enkel hervor. Neben der Arbeit in der eigenen Landwirtschaft kümmerte sich die Tüschnitzerin nicht nur mehr als 30 Jahre um das örtliche Mehrzweckhaus, sondern pflegte auch ehrenamtlich die gemeindliche Grünanlage. Auch heute noch engagiert sich die Rentnerin im örtlichen Vereinsleben und ist ein Gewinn für die Dorfgemeinschaft in Tüschnitz. Über Jahrzehnte war sie zudem in der BRK-Bereitschaft Küps aktiv, woran die Weggefährten aus der gemeinsamen Zeit erinnerten. Als Gründungsvorsitzende hob sie 1986 mit den Ortsverband der Frauen-Union mit aus der Taufe, wofür ihr von Vorsitzender Ursula Eberle-Berlips gedankt wurde. red