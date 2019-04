Helga Feller ist seit 60 Jahren Mitglied im BRK-Marienverein Elsa

Gemeinschaftspflege steht an erster Stelle: Dass die Hauptversammlung des BRK-Marienvereins Elsa so gut besucht ist, darüber freute sich die Vorsitzende Gisela Pertsch. Ehrungen für langjährige Mitgliedschaft standen im Mittelpunkt der Versammlung. Diese führte Pertsch zusammen mit dem Kreisgeschäftsführer Jürgen Beninga durch. Für 60-jährige Treue erhielt eine Urkunde und eine Rose das Ehrenmitglied Helga Feller. Sie bekleidete von 1968 bis 1985 das Amt der stellvertretenden Vorsitzenden, von 1985 bis 2001 war Feller Vorsitzende. Sie war somit 33 Jahre im Vorstand tätig und wurde 2001 bereits zum Ehrenmitglied ernannt. Viele Aktivitäten des Vereins hat sie ins Leben gerufen, zum Beispiel den Kurs für Rückenschule und das Osterbrunnenschmücken. Kommentar der Jubilarin war: "Ich möchte kein Jahr missen, es war eine schöne Zeit." Seit 50 Jahren gehören dem Verein Anni Morgenroth und Agnes Florschütz an. Letztere arbeitete 16 Jahre als stellvertretende Vorsitzende im Vorstand mit.

Seit 25 Jahren ist Susan Kindler Mitglied. Sie stellt dem Verein ihr künstlerisches Talent mit dem Schreiben von Urkunden und dem Dekorieren zur Verfügung. In ihrem Bericht blickte Gisela Pertsch auf die Veranstaltungen des vergangenen Jahres zurück. Sie erinnerte zum Beispiel an den Vortrag im November zum Thema "Ich lasse mich nicht übers Ohr hauen". Den Abschluss des Vereinsjahrs bildete die Weihnachtsfeier. Guten Anklang fand die Verteilung eines kleinen Weihnachtspräsentes für die Ü70-Mitglieder. Der Marienverein Elsa hat gegenwärtig 58 Mitglieder.

Grüße der Stadt und des Stadtrates überbrachte Bürgermeister Tobias Ehrlicher. Er dankte dem Vorstand für die gepflegte Gemeinschaft mit den Vereinen im Ort. Jürgen Beninga lobte die Betreuung und die Gestaltung für die ältere Bevölkerung durch die engagierten Marienvereine. Der gesellschaftliche Strukturwandel sei auch auf dem Land spürbar. Die wichtigste Gliederung im BRK-Kreisverband seien die Marienvereine, sie stellten auch die mitgliederstärkste Gruppe. Ortssprecherin Nele Gramß informierte über den Rufbus. Gerne sei sie bereit, älteren Mitgliedern, die von Elsa nach Bad Rodach und eventuell weiter mit dem Agilis nach Coburg fahren wollen, alles zu erklären und zu helfen. kagü