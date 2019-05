Helferzeichen in Gold für THWler

Dieser Tag wird einigen Helfern des Technischen Hilfswerks (THW) lange in Erinnerung bleiben. Der Grund hierfür war die Einladung des Ortsverbandes Forchheim zum Ehrungsabend in die ehemalige Kapelle St. Gereon am Landratsamt Forchheim. Hier wurden verdiente Helfer für ihre stete Einsatzbereitschaft und überdurchschnittliches Engagement mit dem Helferzeichen in Gold und Gold mit Kranz ausgezeichnet.

Ortsbeauftragter Christian Wilfling begrüßte auch die Vertreter aus Politik und der Feuerwehr und übergab dann das Wort an Christian Schwarz von der Regionalstelle Bamberg, der die Ehrungen vornahm. In seiner Rede ging er auf die Grundzüge des Ehrenamtes ein, wobei es in der heutigen Gesellschaft nicht mehr selbstverständlich sei, zu helfen. Doch anhand der geleisteten Stunden gebe es im Ortsverband Forchheim viele Vorbilder für gelebtes Ehrenamt.

Mit 1118 Stunden stand Nicole Endres hier an der Spitze im Regionalbereich. Die Beauftragte für Öffentlichkeitsarbeit ist seit 2003 im THW und auch überregional in der THW-Jugend Oberfranken sowie dem Mediateam Bayern tätig. Ihr wurde das Helferzeichen in Gold überreicht.

Seit 2001 im THW tätig, zuerst in der zweiten Bergungsgruppe und dann als Truppführer in der ersten Bergungsgruppe, leistet Johannes Blümlein jetzt im Zugtrupp seinen Dienst. Ihm wurde wegen seiner fachlichen Kompetenz und seines großen Engagements auch das Helferzeichen in Gold verliehen.

Als Truppführer des Pegeltrupps und "Pumping Expert" im HCP-Modul Bayern hat der 2002 eingetretene Christian Lachmann die Fachgruppe Wasserschaden/Pumpen geprägt und mitgestaltet. Auch ihm wurde das Helferzeichen in Gold angesteckt.

Michael Wölfel kam 2001 zum THW. Nach der Grundausbildung wurde er Helfer in der ersten Bergungsgruppe und übernahm 2011 den Posten als Truppführer, den er bis heute ausführt. Der geschätzte Helfer erhielt auch das Helferzeichen in Gold.

Ebenfalls aus der Fachgruppe Wasserschaden/Pumpen kam der jetzige Jugendbetreuer und stellvertretende Ortsjugendleiter Guido Glässner. Seit 2006 im THW ist er bei den Jugendlichen sehr beliebt und respektiert. Ein Helferzeichen in Gold ziert jetzt auch seine Uniform.

Das Helferzeichen in Gold mit Kranz wurde an Thorsten Heimann verliehen. Bereits 1998 trat er ins THW ein, leitet seit 2004 als Gruppenführer die Geschicke der ersten Bergungsgruppe und erhielt 2007 bereits das Helferzeichen in Gold. Er prägt zusätzlich seit Jahren die Atemschutzausbildung und die THV-Ausbildung (Technische Hilfe auf Verkehrswegen) im Ortsverband und die beiden Bergungsgruppen. Für sein fundiertes Fachwissen und seine kameradschaftliche Art wurde er jetzt wieder ausgezeichnet.

Nach den Auszeichnungen bedankte sich der stellvertretende Landrat Otto Siebenhaar (Freie Wähler) bei allen Geehrten für ihre geleistete Arbeit. Er überbrachte die Grüße des Landkreises und der Stadt Forchheim. Nach dem offiziellen Teil gab es einen Stehempfang in der Cafeteria des Landratsamtes. Zwei weitere Ehrungen werden baldmöglichst nachgeholt. "Lucky" Schmidt umrahmte die Veranstaltung musikalisch. red