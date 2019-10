Helferkreis sucht Verstärkung

"Höchstadts Helfende Hände" engagieren sich bereits seit Jahren ehrenamtlich in der Arbeit mit Flüchtlingen in Höchstadt. Jetzt sucht der Helferkreis Verstärkung. Wer sich für ein Ehrenamt in diesem Bereich interessiert, ist zu einem Infoabend am Mittwoch, 13. November, um 18.30 Uhr eingeladen. Er findet in der Gemeinschaftsunterkunft im Lappacher Weg 14 in Höchstadt statt. Carolin Koch, die hauptamtliche Flüchtlings- und Integrationsberaterin der Diakonie Bamberg-Forchheim in Höchstadt, und Natalie Vogel, Ehrenamtsbeauftragte der Diakonie, informieren über dieses Ehrenamt. Um Anmeldung bei Carolin Koch (Telefon 09193/5014439, E-Mail: carolin.koch@dwbf.de) bis Mittwoch, 6. November, wird gebeten. red