Beim letzten ehrenamtlichen Einsatz für die Pflege des Kapellenfriedhofs hatten sich elf Helferinnen und Helfer die Südmauer des älteren Teils vorgenommen und bis hinunter zum ehemaligen Mesnerhaus Grünarbeiten erledigt.

In einer Schlussbesprechung wurde festgelegt, am Montag, 17. Juli, ab 9 Uhr, an der Nordmauer weiterzuarbeiten. sek