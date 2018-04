Helferkreis kommt wieder zusammen

Bei einer Begehung des Kapellenfriedhofs mit dem Leiter der Stadtgärtnerei Borst konnte Kreiskulturreferent Werner Eberth für die Sanierungsarbeiten danken, die die Stadtgärtnerei auf Anregung des Helferkreises erledigt hatte.

Die Helfer hatten an einem Grab an der Südmauer nach Entfernung der Überwucherungen festgestellt, dass die Grabeinfassung auf der linken Seite stark abgesunken war. Dies wird von der Stadt noch bereinigt.

Der Grabstein Alois und Pauline Schmid, den die Helfergruppe völlig von Efeu überwuchert vorgefunden hatte, wird von einem Steinmetz wieder aufgestellt. Bei einer Ortseinsicht hatte das Landesamt für Denkmalpflege die Wiederaufstellung befürwortet. Das große Grabkreuz hatte keine Fundamentierung und war bis zu seinem Umsturz nach vorne ein Gefahrenpunkt.

Die Helfer werden sich in diesem Jahr zum ersten Mal am Mittwoch, 25. April, ab 15 Uhr im Kapellenfriedhof treffen. Es geht dann um Nacharbeiten und um Entfernung von Löwenzahnblüten. Die bisherigen Helfer werden von Eberth verständigt, weitere Helfer können sich unter der Nummer 0971/612 87 melden. kew