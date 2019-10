Pfarrgemeinderat und Seelsorgeteam von "St. Johannes" Hammelburg laden am Freitag, 25. Oktober, zu einem Helferfest ein. Alle, die eine Aufgabe in der Pfarrei haben sind willkommen. Das Fest beginnt um 18.30 Uhr mit einem "Danke-Gottesdienst" in der Stadtpfarrkirche, anschließend Begegnung im Winzerkeller. sek