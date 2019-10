Helferfest der Pfarrgemeinde

Pfarrgemeinderat und Seelsorgeteam von "St. Johannes" Hammelburg veranstalten ein Helferfest für alle, die eine große oder kleine Aufgabe in der Pfarrei haben. Alle, die tagaus und tagein das kirchliche Leben durch ihren Dienst mittragen, sind am Freitag, 25. Oktober, ab 18.30 Uhr willkommen zum kurzen "Danke-Gottesdienst" in der Stadtpfarrkirche. Im Anschluss findet ein Essen mit Begegnung im Winzerkeller statt. Es werden Gutscheine für Getränke und Essen ausgegeben. Nähere Informationen dazu gibt es auch im katholischen Pfarrbüro Hammelburg unter Tel. 09732/2018 sek