Alle Helfer, die dazu beigetragen haben, dass die Kerwa ein gelungenes Fest wurde, sind zu einem Essen eingeladen. Es findet am Sonntag, 17. November, ab 17 Uhr im Pfarrsaal statt. Damit geplant werden kann, ist eine Anmeldung an den Spartenleiter, per E-Mail an info@kleukheim.com, auch telefonisch an Gabi Böhmer (01511/2740510) oder Thomas Krauß (0170/2769669) notwendig. red