Helfer - und Mitgliederfest

Alle, die etwas für das Friedensmuseum getan haben

oder immer wieder unermüdlich tun, sind eingeladen, in die Anna-B.-Eckstein-Schule - draußen oder drinnen - am Samstag, 30. Juni, ab 16 Uhr gemeinsam mit dem Leitungsteam um Elke, Henning, Wolfgang, Uta, Evi, Harry, Brigitte, Fritsche undundund zu feiern - ob Alt oder Jung. Es gibt Essen, Trinken und auch Livemusik, heißt es in einer Mitteilung. red