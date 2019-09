Helfer suchen Verstärkung

Der Helferkreis "Höchstadts helfende Hände" sucht ehrenamtliche Verstärkung für ihre Arbeit mit Flüchtlingen. Gemeinsam mit Carolin Koch, der Flüchtlings- und Integrationsberaterin der Diakonie Bamberg-Forchheim in Höchstadt, begleiten und unterstützen die Ehrenamtlichen bereits seit 2014 die Bewohner der Gemeinschaftsunterkunft (GU) im Lappacher Weg, teilt die Diakonie mit.

Behördengänge, Unterstützung beim Kennenlernen des Alltags und der Kultur in Deutschland, Begleitung bei Arztbesuchen, Unterrichten (Einzelnachhilfe für Flüchtlingskinder, Deutschunterricht für Personen ohne Zugang zu Sprachkursen etc.), aber vor allem Zuhören und Dasein bei Sorgen und Nöten - in all diesen Bereichen engagieren sich "Höchstadts Helfende Hände" und leisten damit einen wichtigen Beitrag zur Integration von geflüchteten Menschen und auch zum gegenseitigen Verständnis von Einheimischen und GU-Bewohnern.

Wer sich für dieses Ehrenamt interessiert, erfährt mehr über die Einsatzmöglichkeiten und auch die Unterstützung dieses Engagements durch die Diakonie bei Carolin Koch unter Telefon 09193/5014439 oder bei der Ehrenamtsbeauftragten der Diakonie Bamberg-Forchheim, Natalie Vogel, unter Telefon 0951/8680130. red