Helfer gesucht

Der rote Knopf des Hausnotrufes bedeutet für viele Senioren eine zusätzliche Sicherheit für zu Hause. Wenn Hilfe benötigt wird, genügt ein Knopfdruck, und die Notrufzentrale bringt die benötigte Hilfe auf den Weg. "Unter anderem wird in Schweinfurt ein Ersthelfer alarmiert, der im Notfall den Schlüssel zur Wohnung bringt und bei Bedarf Erste Hilfe leistet, bis der Rettungsdienst eintrifft", berichtet Philip Göcke, Leiter der Johanniter-Notrufdienste in Schweinfurt. Dieser Dienst wird von ehrenamtlichen Helfern ermöglicht, die sich in ihrer Freizeit mit der Übernahme einzelner Rufbereitschaften engagieren. Für dieses Team suchen die Schweinfurter Johanniter weitere Helfer zur Verstärkung. "Die ehrenamtliche Tätigkeit kann ganz bequem von zu Hause aus ausgeübt werden und besonders für Studenten sowie rüstige Senioren ist es ein attraktiver Nebenverdienst von bis zu 2400 Euro im Jahr", erklärt Hausnotruf-Experte Göcke.

Für alle neuen Helfer stellen die Johanniter eine umfangreiche Ausbildung im Bereich der Ersten Hilfe, den Besuch eines Fahrsicherheits-Trainings sowie eine umfangreiche Einarbeitung durch einen persönlichen Mentor zur Verfügung. "Individuelle Fragen können gerne telefonisch an mich gerichtet werden", fügt Philip Göcke hinzu. Das Team des Johanniter-Hausnotrufes ist telefonisch unter 09721/7037 31 erreichbar. red