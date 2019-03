Helfer gesucht

Die BN-Kreisgruppe hat ein Wiesen- und Obstbaumgrundstück vom Landkreis im Ganstal bei Hammelburg gepachtet, das das Landratsamt zwangsversteigert hat. Es muss dringend von Müll gesäubert werden! Auf einem weiteren Wiesenstück gleich anschließend muss Heckengut aufgeladen werden. Die BN-Kreisgruppe lädt alle Interessierten und Einsatzwillige ein zu einer Rama Dama Aktion. Container zur Mülltrennung stehen bereit. Bitte Arbeitshandschuhe und festes Schuhwerk mitbringen. Treffpunkt ist an der B 27, von Hammelburg Richtung Untererthal, Einfahrt Kelterhalle Weingut Müller am Freitag, 8. März, um 14 Uhr und am Samstag, 9. März, um 9.30 Uhr. Ab der Einfahrt Kelterhalle Müller ist der Weg ausgeschildert. Um die Brotzeit zu organisieren wird um Anmeldung per mail an bn-badkissingen@gmx.de oder bei Helmut Kientzle Tel.: 09744/265, oder Fritz Mährlein, Tel.: 0935/7314 oder Elisabeth Assmann, Tel.: 0160/506 21 77, gebeten. red