Helfer für Verdrängung von Lupinen gesucht

Am Samstag, 7. September, veranstaltet die Kreisgruppe Bad Kissingen des Bundes Naturschutz in den Schwarzen Bergen eine Aktion zur Verdrängung der Staudenlupine. Die Lupine ist eine standortfremde Pflanze, die sich in der Rhön stark vermehrt und so die heimische Vegetation bedroht. Treffpunkt ist um 10 Uhr in Oberbach am Haus der Schwarzen Berge. Jeder ist eingeladen mit anzupacken. Für Verpflegung ist gesorgt. Um ei ne vorherige Anmeldung im BN-Büro unter Tel. 09741/ 938 32 40 wird gebeten. Für unterwegs sollen die Teilnehmer die Handynummer 0151/539 000 07 von Simone Hepp notieren. sek