Münnerstadt vor 17 Stunden

Helfer für Aufbauarbeiten gesucht

Der Heimatspiel-Stammtisch am Freitag, 9. August, entfällt. Am Samstag, 10. August, baut die Heimatspielgemeinde dann ab 14 Uhr am Anger die Bühne für das Stück "Die Schutzfrau von Münnerstadt" auf un...