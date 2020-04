Helfen und schützen

In Zusammenarbeit mit der Stadt Erlangen und dem Landkreis Erlangen-Höchstadt schließt sich Adidas der Initiative des bayerischen Wirtschaftsministers Hubert Aiwanger (FW) an und möchte dabei helfen, den Engpass bei Gesichtsmasken im Freistaat zu beseitigen. Um die Menschen in der Region zu unterstützen, näht ein Team von zwei Dutzend Angestellten des Herzogenauracher Sportartikelherstellers Gesichtsmasken, teilt das Unternehmen mit. Eine davon ist Margit Nussel: "Ich freue mich, dass ich bei der Aktion mitmachen kann, um Menschen zu helfen und zu schützen. Ich arbeite schon 47 Jahre in meinem Beruf und ich habe viel erlebt. Gemeinsam werden wir auch diese Krise überstehen."

Material für 12 000 Exemplare

Für die Herstellung der Gesichtsmasken wurde Adidas vom Bayerischen Wirtschaftsministerium ein Vliesstoff zur Verfügung gestellt, der in der World of Sports mit professionellen Geräten zugeschnitten wird. Diese Schnittmuster werden anschließend im Homeoffice zusammengenäht, bevor sie den Behörden zur Verteilung übergeben werden. Aus der Menge des aktuell zur Verfügung stehenden Materials kann das Team rund 12 000 Masken herstellen.

Manuela Christ, bei Adidas für das Musterstudio zuständig, freut sich: "Ich bin glücklich und stolz, dass wir einen Mehrwert für die Gesellschaft schaffen können, der über unsere Communities und Athleten hinausgeht." red