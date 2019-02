Helfen lässt sich lernen

Der VdK Seebachgrund lädt am Mittwoch, 20. Februar, zu einem Infonachmittag in das Sportheim des FSV Großenseebach ein. Polizeihauptkommissar Wilfried Kunze referiert zum Thema "Zivilcourage lässt sich lernen", gibt Ratschläge bei Gefahrensituationen in der Öffentlichkeit und beantwortet Fragen. Die Veranstaltung beginnt um 14 Uhr, der Eintritt ist frei. Willkommen sind auch Nichtmitglieder. red