Helene Pawliks 90.

Am vergangenen Freitag feierte Helene Pawlik im Seniorenzentrum den 90. Geburtstag. Sie ist eine besondere Frau mit einer außergewöhnlichen Geschichte. Die gebürtige Großgressingerin hat eine ganz spezielle Verbindung zu Ebrach: Sie leitete hier von 1957 bis 1988 die Jugendherberge. Dafür erhielt die äußerst engagierte Frau 1983 die silberne Ehrennadel vom Deutschen Jugendherbergswerk und 1984 die Bundesverdienstmedaille. Diese Aufgabe erfüllte sie mit ebensolcher Hingabe und Intensität, wie ihre Aufgabe als Ehefrau und Mutter zweier Kinder. Leider ist ihr Ehemann vor fast 20 Jahren gestorben. Neben ihrer Familie gratulierten der stellvertretende Geschäftsführer der GKG Bamberg, Harald Poßer, und das gesamte Team um Pflegedienstleiter Reiner Weiss vom Seniorenzentrum St. Bernhard. Auch Bürgermeister Max-Dieter Schneider ließ es sich nicht nehmen, persönlich zu gratulieren, er überbrachte auch die Glückwünsche des Landrates.

So feierte Helene Pawlik mit allen ihren Lieben den 90. Geburtstag im Seniorenzentrum St. Bernhard an jenem Ort, an dem einst die Jugendherberge Ebrach stand. red