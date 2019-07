Helene Männling blickt auf ein Leben mit Höhen und Tiefen und viel Arbeit

Die Arbeit hat Helene Männling jung gehalten, oder sind es etwa die Gene? Am Dienstag feierte die rüstige Seniorin im Familienkreis in Knetzgau ihren 90. Geburtstag.

Die Gratulanten gaben sich die Klinke in die Hand, um das Geburtstagskind, deren Rufname Helli ist, zu feiern. Unter den Gästen waren der stellvertretende Landrat Michael Ziegler und Knetzgaus Zweiter Bürgermeister Bernhard Jilke.

Helene Männling, eine geborene Leschinger, ist am 30. Juli 1929 in Blosdorf, Kreis Mährisch Trübau, im Sudetenland auf einem großen Bauernhof zur Welt gekommen. Mit ihrer Mutter - der Vater war bereits verstorben - und den beiden Geschwistern ist sie im Alter von 14 Jahren zunächst ins Lager nach Ebelsbach gekommen. Später wurde die Familie nach Knetzgau weitergeschickt. Erst fand die Familie im Tanzsaal der damaligen Brauerei Ruß, im "Storchennest", und danach im Gasthof "Zum Hirschen" eine Herberge.

Am 31. Dezember 1948 hat die Jubilarin ihren Ehemann Richard Männling, einen gebürtigen Knetzgauer, geheiratet. Aus der Ehe gingen die Söhne Helmut und Otmar hervor. Mittlerweile hat sich die Familie um fünf Enkel und 16 Urenkel vergrößert. Anfang der 1950er Jahre sind Helene Männling und ihr Ehemann, der 2005 gestorben ist, ins eigene, neu gebaute Haus gezogen.

Viel gearbeitet hat Helene Männling zeit ihres Lebens, wie sie am Ehrentag berichtet. An frostige Wintertage auf dem Gut Mariaburghausen bei Haßfurt kann sie sich noch gut erinnern: "Da haben wir Zuckerrüben mit eisigen Händen geerntet." Bei der damaligen Metzgerei Kötzner in Knetzgau war die Jubilarin ebenfalls eine Zeitlang beschäftigt und 33 Jahre bei der Firma Telefunken in Zeil bis zu deren Schließung.

Als gute Köchin war Helene Männling im Familienkreis hoch geschätzt. Auch die Backkünste wurden bei Familienfeiern immer bestaunt und genossen.

Heute lässt die Seniorin alles ruhiger angehen und blickt zufrieden auf ihr Lebenswerk, das Höhen und Tiefen hat. Bei einem Plausch auf der Bank vor dem Haus, dem "Stammtischbänkla", tauscht sich die Jubilarin regelmäßig mit Seniorinnen aus der Nachbarschaft aus und winkt dem einen oder anderen Autofahrer freundlich zu. cr