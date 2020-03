Helena Brunner schlägt eiskalt zu

Helena Brunner erkämpfte sich in Forchheim bei den Bayerischen Karate Meisterschaften den hervorragenden zweiten Platz im Kumite (Freikampf). Die Coburgerin, die für das Karate Dojo Naila startet, kämpfte das erste Mal in der Altersklasse Jugend 14 bis 15 Jahren in der Gewichtsklasse bis 47 Kilogramm.

Im ersten Kampf traf sie gleich auf die bayerische Meisterin des letzten Jahres, Isabell Glösser aus Traunreut. In einem spannenden Kampf gewann Helena Brunner immer mehr die Oberhand und punktete mit schnellen Fausttechniken. Am Ende stand es 7:4 für die Vestestädterin.

In der zweiten Runde ließ die spätere Silbermedaillengewinnerin ihrer Gegnerin aus Burgkirchen keine Chance, beendete den Kampf deutlich mit 8:0 Punkten und zog souverän ins Finale ein. Dort stand ihr dann Selina Schneider aus Untermerzbach gegenüber. Beide Sportlerinnen kämpften sehr taktisch. Die Coburgerin ging zwar schnell in Führung, doch die Untermerzbacherin gab nicht auf und drehte den Kampf noch. Kurz vor Kampfzeitende stand es unentschieden. In den letzten Sekunden gelang es Selina Schneider den entscheidenden Punkt zu setzen und verwies Brunner auf den zweiten Platz.

Mit der Silbermedaille im Gepäck und der Qualifikation für die Deutsche Meisterschaft waren Helena Brunner und ihr Trainer Stefan Müller sehr zufrieden.

Untermerzbacher sehr stark

Mit zwei Titeln, einem zweiten und zwei dritten Plätzen haben die Untermerzbacher Karateka bei diesen hervorragend organisierten Meisterschaften überzeugt. Neben Selina Schneider startete auch noch Tristan Schulz in der Kategorie Kumite Jugend bis 57 Kilogramm. Nach Ablauf der Zeit stand es gegen Erol Baysal (Memmingen) unentschieden. Die fünf Kampfrichter entschieden einstimmig für Schulz. In der Leistungsklasse Kumite bis 67 Kilogramm wurde Alexander Schmitt erst im Finale gestoppt. Jannik Dinkel (Kumite Jugend bis 76 Kilogramm) und Lea Schmid-Hammer (Kumite U21 bis 68 Kilogramm) holten sich Bronze. smü