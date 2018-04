Helds freuen sich auf erste Ur-Ur-Enkelin

Margareta, geborene Deuerlein, und Johann Held, aus Hetzeldsorf gebürtig, sind ein glückliches Paar. Sie sind beide wohlauf, sie helfen am Hof und im Hause mit und genießen den (Un-) Ruhestand. Am Dienstag aber wurde nicht gearbeitet, sondern gefeiert: Die diamantene Hochzeit, was bedeutet, dass beide sich vor 60 Jahren unter Pfarrer Sänger in der Affalterthaler Kirche das Ja-Wort gegeben haben.

Ihre Leidenschaft galt lange Jahre der Landwirtschaft, bis dann die drei Kinder Gerhard, Kurt und Hannelore für Abwechslung sorgten. Während Hans, er wird im Frühjahr 85 Jahre alt, neben der Landwirtschaft noch aushilfsweise in der Raiffeisenbank und in der Brotfabrik arbeitete, zog Margareta (83) die Kinder groß und versorgte den Hof. Noch heute ist sie gerne im Stall, um die Kühe und die Hühner zu versorgen.

Beide erinnern sich gerne an früher, als noch mehr los war im Dorf mit zwei Wirtshäusern, Bäcker und Metzger und einer Raiffeisenbank, die für Arbeit sorgte und den Bauern beispielsweise den Kunstdünger, an manchen Tagen bis zu 1000 Säcke, so Held, lieferte. Er war dann dabei und hat mitgeholfen, die Lastwagen zu entladen. Die zwei Enkel Marion und Udo und die Ur-Enkelin Melina sorgen jetzt für Abwechslung im Alltag - und bald soll es eine Ur-Ur-Enkelin geben.