Helden des Alltags (xx)

Ilona Backert versorgt die Menschen in ihrem Heimatort mit Neuigkeiten. Die Zeitungsausträgerin ist vor allen anderen Grübern auf den Beinen, damit die zwischen Frühstücksei und Butterbrot erfahren, was am Vortag los war. Ihre Schicht beginnt täglich um 2.30 Uhr und endet erst nach 6,5 Kilometern und 3,5 Stunden. "Ich genieße diese himmlische Ruhe in der Früh'", sagt die 71-Jährige mit leuchtenden Augen und ergänzt: "Ich laufe wirklich gerne." Kein Wunder also, dass sie seit ihrer Kindheit die Zeitung austrägt – und immer noch Freude daran hat. Foto: Sven Dörr