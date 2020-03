Helden des Alltags (7)

Sandra Barthelmes steht jeden Mittwoch und Samstag hinter ihrem Verkaufsstand auf dem Coburger Wochenmarkt. Von dort aus versorgt sie die Leute mit Obst, Gemüse und Blumen – auch während der Coronakrise. Das alleine ist schon bemerkenswert. Ihre persönliche Geschichte gibt jedoch Anlass, den Hut noch tiefer zu ziehen: Die Dietersdorferin kämpfte in der Vergangenheit bereits mit einer Herz- und einer Lungenerkrankung – gehört also momentan zum gefährdeten Personenkreis. Dessen ist sie sich voll bewusst. Trotzdem ist es ihr eine Herzensangelegenheit, für ihre Kunden da zu sein. Das geht soweit, dass sie die sogar beliefert; sogar bis nach Baunach oder Hildburghausen. Und wenn was übrig bleibt, spendet sie diese Ware regelmäßig an die Tafel: "Ich sehe nicht ein, dass wir was wegschmeißen." Foto: Sven Dörr