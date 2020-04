Helden des Alltags (31)

Christian Brückner ist schwer auf Achse. Seit zwei Jahren sitzt er für DB Schenker in Creidlitz auf dem Bock. Während der Corona-Krise sind seine Fahrten noch wichtiger als normalerweise. Denn: Er beliefert Zentrallager mit Lebensmitteln und bringt Desinfektionsmittel zu Krankenhäusern in der Region. Dass es aktuell keine Engpässe gibt, kommt also nicht von ungefähr. Dafür haben Christian und seine Brummifahrer-Kollegen im ganzen Land Respekt verdient – Respekt, der die Krise hoffentlich überdauern wird. Foto: Schenker Deutschland AG