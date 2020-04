Helden des Alltags (26)

Sophie Scholze, Jasemin Sahan, Jörg Rogge, Katrin Krump und Ina Wunder (von links) halten die Stellung – hinter der Theke und den Plexiglasscheiben in der Hubertus-Apotheke. Im März hatte das Team alle Hände voll zu tun: Viele verunsicherte Menschen wollten sich Desinfektionsmittel und Medikamente sichern. Dafür mussten sie länger anstehen als gewohnt – auch, weil die Abstandsmarkierungen am Boden die Ansteckungsgefahr minimiert haben. In den kommenden Monaten wird die Apotheke weiterhin geöffnet bleiben, und Jörg Rogge hat bereits vorgesorgt: Wichtige Medikamente, wie zum Beispiel Antibiotika, sind in ausreichenden Mengen auf Vorrat. Foto: Hubertus Apotheke