Helden des Alltags (23)

Bei Wind und Wetter ist Frank Keller auf den Baustellen unterwegs – oder sitzt in seinem Bagger. Auch in der Corona-Krise klotzt der 58-Jährige täglich ran. Solange der Nachschub rollt, wird sich daran auch nichts ändern. Aktuell bauen er und seine Kollegen von der Firma Bagger-Schaller am Sozialgebäude des Coburger Entsorgungs- und Baubetriebs, am Klärwerk und in der Innenstadt. Kanal- und Auffüllarbeiten unter besonderen Bedingungen: Sicherheitsabstand und stets nur zwei Mann im Bauwagen. Eine Schutzausrüstung wird nicht benötigt – von den Sicherheitsschuhen, der Warnweste und dem Helm abgesehen. Foto: Sven Dörr