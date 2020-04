Helden des Alltags (22)

Dank Michael Wegner geht's auch in Krisenzeiten noch aufwärts. Der Coburger ist Servicetechniker für Aufzugsanlagen und arbeitet bei der Firma Schmitt + Sohn Aufzüge. Gerade die Fahrstühle in Altenheimen, Arztpraxen und Krankenhäusern sind derzeit von großer Bedeutung. Dieser Tage gilt besondere Vorsicht: Mundschutz und Desinfektionsmittel sind Pflicht, wenn der 29-Jährige in den Schacht steigt und den Lift wieder zum Laufen bringt. Auch im Redaktionsgebäude des Coburger Tageblatts war der Aufzug jüngst bockig. Dank unserem Helden des Alltags kommt die Tageblatt-Mannschaft, die gerade mal nicht im Homeoffice arbeit, wieder geschmeidig nach oben. Wer sportlich ist, darf aber auch weiter die Treppe nehmen. Foto: Sven Dörr