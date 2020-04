Helden des Alltags (16)

Manuel Dyka fährt seit 13 Jahren durch die Lande und gabelt liegengebliebene Autos auf. Er ist für die Holder KG in Ebersdorf als gelber Engel für den ADAC im Einsatz – Coronakrise hin oder her. Aktuell sieht der Kfz-Fachmann zwar weniger Autos auf den Straßen, auf Abruf muss der 45-Jährige trotzdem bleiben. Zumal es immer noch Stoßzeiten gibt. Wenn er Alarmiert wird, ist Manuel Dyka schnell an Ort und Stelle, schleppt bockige Fahrzeuge ab und sorgt dafür, dass die Fahrer wieder nach Hause kommen. Dort angekommen, geht für die der Corona-Alltag in den eigenen vier Wänden weiter. Foto: Holder KG