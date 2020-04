Helden des Alltags (13)

Diana Langbein ist seit 32 Jahren bei der Post. Eine Situation wie jetzt hat sie allerdings noch nicht erlebt. In den vergangenen Wochen gab es reichlich Arbeit: Der Wahlkampf für die Coburger Stichwahlen konnte nicht auf gewöhnlichem Weg stattfinden, also verschickten die Kandidaten reihenweise Werbebriefe. Tage später warfen die Bürger ihre Wahlentscheidungen in die Postkästen. Das alles landete dann im Fahrradgepäck von Diana Langbein und ihren Kollegen. Die 48-Jährige war in Coburg also mächtig auf Achse, denn das Tagesgeschäft lief wie gehabt. Zudem musste sie als Teamleiterin den Ablauf für ihren Bezirk organisieren – keine leichte Aufgabe dieser Tage: Ein Zweischichtbetrieb soll das Ansteckungsrisiko eindämmen. Zudem wird beim Arbeiten auf den Abstand geachtet – bisher gab es noch keinen Coronafall. Foto: Sven Dörr