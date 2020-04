Helden des Alltags (10)

Krankenschwester Sophie Lambert, Reinigungskraft Gaby Fischer, Ergotherapeutin Kathleen Dück und Krankenpfleger Bayan Alassaf arbeiten auf Station 73 (Allgemeinmedizin und Altersmedizin) des Regiomed-Klinikums Coburg und kümmern sich dort mit viel Hingabe vor allem um die älteren Patienten. "Wegen der Besuchersperre fragen vor allem unsere älteren Patienten viel nach ihren Angehörigen", berichten sie. "Die Patienten sind verständlicherweise über das Besuchsverbot nicht glücklich, verstehen und akzeptieren aber die Notwendigkeit. Man telefoniert nun mehr - und das Schreiben von Postkarten kommt wieder in Mode. Der Mundschutz macht manchen Patienten Angst, da sie unsere Mimik nicht mehr erkennen können und auch das fehlende Ablesen von den Lippen macht es für sie schwerer, uns zu verstehen. Wir versuchen das so gut wir können zu kompensieren und lächeln in dieser Situation noch mehr mit unseren Augen und dem Herzen." Foto: Regiomed