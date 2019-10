Das Hotel "HerzogsPark" öffnet am Samstag, 12. Oktober, um 18 Uhr die Türen für eine ganz besondere Begegnung. Zu Gast ist der National Geographic-Fotograf York Hovest (siehe Foto). Er präsentiert atemberaubende Aufnahmen seines Projektes "Heroes of the Sea". Im Auftrag der Umwelt begleitete der Münchner 100 Tage lang Visionäre und Aktivisten - seine Helden der Meere. Der Abend steht ganz im Zeichen des Schutzes der Erde. Karten zum Event "Heroes of the Sea" gibt es ab sofort zum Preis von 65 Euro im Hotel HerzogsPark unter der Telefonnummer 09132/7780. Enthalten sind die Multimediashow, ein Aperitif sowie ein Drei-Gänge-Menü mit Getränken. Foto: privat