Helden der Heimat gesucht

"Sozial. Engagiert. Gewinnt" - unter diesem Motto veranstaltet die Adalbert-Raps-Stiftung bereits zum zweiten Mal den Wettbewerb "Helden der Heimat Oberfranken". Das Ziel: Soziales Engagement der Region sichtbar machen und sowohl inhaltlich als auch finanziell fördern. Nur noch bis einschließlich 14. Juli haben sozial Engagierte die Möglichkeit, sich mit ihrem Projekt für den Wettbewerb in einer der drei Wettbewerbskategorien - Begegnungs-, Mobilitäts- und Zukunftshelden - zu bewerben.

Anschließend ist es Aufgabe der Jury, die eingereichten Projekte zu bewerten und letztlich die drei überzeugendsten und nachhaltigsten jeder Wettbewerbskategorie zu benennen. Ein weiteres Projekt wird kategorieübergreifend mit dem Publikumspreis ausgezeichnet. So ist es der breiten Öffentlichkeit in diesem Zusammenhang möglich, online für ihren Favoriten zu stimmen. Insgesamt dürfen sich die zehn Gewinner-Projekte über Preisgelder in Höhe von 60 500 Euro freuen.

Mehr Informationen gibt es im Internet unter www.raps-stiftung.de oder unter http://oberfranken.heldenderheimat.de. red