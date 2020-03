Helbing führt jetzt Hephata

Stefan Helbing (Bild) hat die Leitung des Seniorenzentrums Hephata für die Diakonie Bamberg-Forchheim in Schlüsselfeld-Aschbach übernommen. Der Diakon, examinierte Krankenpfleger sowie Diplom-Pflegewirt (FH) war Leiter eines Regensburger Alten- und Pflegeheims, 14 Jahre lang Pflegedirektor der Evangelischen Wohltätigkeitsstiftung in Regensburg und leitete zuletzt das Evangelische Altenheim St. Andreas in Weißenburg. red