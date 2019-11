Heizung für die Feuerwehr

Wegen Kälte und Feuchtigkeit im Feuerwehrgerätehaus Gleusdorf macht das neue Tragkraftspritzenfahrzeug (TSF) Probleme. Deshalb soll das Feuerwehrgerätehaus nun mit einer Elektroplatten-Heizung ausgestattet werden. Dafür sprach sich der Gemeinderat am Montag einstimmig aus.

Eine Gasheizung oder Wärmepumpe hatte Bürgermeister Dietz im Vorfeld ausgeschlossen, da das Feuerwehrgerätehaus nicht über einen dafür notwendigen Heizraum verfüge. Mit einer Elektroplatten-Heizung habe man dagegen bereits in Wüstenwelsberg gute Erfahrungen gemacht, was Gerald Karl, der aktives Mitglied der Feuerwehr Wüstenwelsberg ist, bestätigte. Der Auftrag für den Einbau geht an die Firma Speer aus Memmelsdorf. Diese hatte ein Angebot über rund 3200 Euro zum Einbau von vier Platten eingereicht.

Mit der Temperierung des Feuerwehrgerätehauses auf zehn bis zwölf Grad Celsius sollen Störungen bei der Funk- und Elektrowirkanlage des neuen TSF vermieden werden.

Auf die Nachfrage von Robert Bohla, ob ähnliche Einbauten auch in anderen Feuerwehrhäusern anstünden, entgegnete Bürgermeister Dietz: "Bisher wurde nichts gemeldet." Dennoch arbeite man stets am Unterhalt der Gebäude. So stünde im nächsten Jahr ein kleinerer Umbau im Feuerwehrhaus Obermerzbach an, um mehr Platz im Fahrzeugraum zu schaffen, sowie eine Investition ins Dach. bap