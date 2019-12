Bamberg vor 13 Stunden

Müllanlieferung

Heizkraftwerk wird gewartet

Beim Müllheizkraftwerk Bamberg wird es aufgrund von Wartungsarbeiten an der Waage am 17. und 18. Dezember zu Behinderungen bei Anlieferungen kommen. Am heutigen Dienstag sind Anlieferungen nur bis 15....