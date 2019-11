Heizhaus für die Schule

Die nächste Sitzung des Gemeinderates Pommersfelden findet am Donnerstag, 14. November, um 19 Uhr im Rathaus statt. Dabei geht es unter anderem um den Einbau einer Kfz-Werkstatt in die bestehende Unterstellhalle in Sambach und den Einbau einer neuen Enthärtungsanlage im Heizhaus der Schule Pommersfelden. Weiter geht es um die Bezuschussung gemeindlicher Vereine und Verbände. Bereits um 18.15 Uhr trifft sich der Bauausschuss zu einer öffentlichen Sitzung. red