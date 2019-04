Heizen mit Photovoltaik und Wärmepumpe

Beim Vortrag "Heizen mit Wärmepumpe und Photovoltaik, dabei intelligente Haustechnik nutzen", der am Donnerstag, 11. April, um 19.30 Uhr in der Vereinigten Raiffeisenbank Gräfenberg (Marktplatz 8) stattfindet, werden die Eigenschaften der verschiedenen Wärmepumpensysteme vorgestellt und eventuelle Kombinationsmöglichkeiten mit einer Photovoltaikanlage angesprochen. Bei geringem Heizwärmebedarf in Neubauten oder bei umfassend energetisch sanierten Bestandsgebäuden kann auch eine Wärmepumpe ein geeignetes Heizsystem sein. Die Herausforderungen hinsichtlich Lärmschutz werden ebenso thematisiert wie eine intelligente Vernetzung der elektrischen Anlagen und automatische Steuerung der Gebäudetechnik. Informationen zu den Investitions-, Betriebs- und Wartungskosten sowie zu entsprechenden Förderprogrammen runden die Veranstaltung ab. Der Eintritt ist frei. red