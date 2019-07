Heitmann & Co. haben Pech bei Auslosung

Nichts zu holen gab es für die Oberfranken-Auswahl bei den Herbert-Fuchs-Spielen der Altersklasse U11 auf der Anlage des TC Rot-Weiß Straubing. Dies lag unter anderem an der Auslosung. Hinzu kam, dass die etatmäßige Nummer eins Philipp Koch (MTV Bamberg) kurzfristig verletzungsbedingt ausfiel.

Bereits in der ersten Runde trafen Djordje Popovic (TCAL Bayreuth), Niklas Heitmann (TC WR Coburg), Moritz Strodtbeck (MTV Bamberg), Nils Schlüter (TC Veste Coburg), Katharina Gießübel (TCAL Bayreuth) und Rosa Bordin (Coburger Turnerschaft) auf das an Nummer eins gesetzte Team Oberbayern/München, das am Ende souverän den Titel holte. Entsprechend schwer taten sich die Oberfranken und unterlagen mit 0:26.

Und auch in der Nebenrunde musste das Team von Betreuer Samir Mujakic (TCAL Bayreuth) direkt gegen Schwaben, den späteren Nebenrunden-Gewinner, ran. Bei der 7:20-Niederlage sorgte Niklas Heitmann für zwei Punkte, immerhin einen Punkt holte das Doppel Popovic/Strodtbeck. Vier Punkte kamen bei der Motorik hinzu.

Im Spiel um Platz sieben unterlag die oberfränkische Bezirksauswahl der Oberpfalz mit 9:15. Jeweils zwei Punkte gewannen Niklas Heitmann und Nils Schlüter, einen Punkt holte das Doppel Gießübel/Bordin und vier Punkte wurden wieder in der Motorik gewonnen.

Mujakic verspricht Besserung

"Mit Philipp Koch hätten wir gute Chancen gehabt, den sechsten Platz zu machen. Mehr wäre aber wohl auch dann nicht drin gewesen. Man muss sehen, dass die anderen Bezirke über Ballungsgebiete verfügen und dadurch einen wesentlich größeren Spielerpool zur Verfügung haben. Dazu kommt, dass wir in diesem Jahrgang besonders bei den Mädchen Schwierigkeiten haben. In ein, zwei Jahren schaut es wieder besser aus", analysierte Mujakic das Ergebnis. wie