Die Kissinger Sängervereinigung veranstaltet am Donnerstag, 18. Juli, ein heiteres Sommerkonzert im Rossini-Saal. Beginn ist um 19.30 Uhr. Unter Leitung von Hermann Freibott präsentieren die Chöre und Solisten der Sängervereinigung ein unterhaltsames Sommerkonzert. Der Abend steht unter dem Motto "Die heitere Sängervereinigung". Das Programm enthält Stücke mit viel Wortwitz und Humor, passend zu einem leichten Sommerabend. Die Zuhörer erwartet ein amüsantes Couplet über die Männer, einen vegetarischen Krimi, fränkische Mundart, ein Rätsellied sowie Beiträge mit Flöte und Klavier. Am Klavier begleitet Thomas Betzer. Konzertkarten gibt es im Vorverkauf an der Tourist-Information im Arkadenbau (Tel.: 0971/804 84 44) sowie an der Abendkasse. Die Kissinger Sängervereinigung ist der historisch älteste Chor von Bad Kissingen. 1845 gegründet, feiert der Verein im Jahr 2020 sein 175-jähriges Vereinsjubiläum. Heute singen im Verein rund 70 Aktive in insgesamt vier Chören. Seit 2018 ist der Konzertchor erneut Leistungschor des Fränkischen Sängerbundes. Foto: Uschi Kriener